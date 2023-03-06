Донецк, 6 марта, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины обстреляли территорию Донецкой Народной Республики из артиллерии натовского калибра, выпустив суммарно 25 снарядов. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщается в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел ВСУ

Уточняется, что в направлении города Донецка (Киевский, Кировский, Петровский и Куйбышевский районы) в период с 08:55 по 13:30 по местному времени всего было выпущено 15 снарядов из артиллерии производства США. Также обстрелу подверглись населенные пункты Горловка (6 снарядов калибра 155 мм) и Пантелеймоновка (4 снаряда калибра 155 мм).

О степени разрушений и возможных пострадавших на данный момент не сообщается.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщал, что 6 марта приграничная территория Хомутовского района подверглась обстрелу со стороны ВСУ.