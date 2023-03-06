Берлин, , 14:10 — REGNUM Рост цен в Германии привёл к тому, что число жителей страны, испытывающих трудности при их оплате, выросло на 54% в сравнении с тем, что было в начале 2022 года. Об этом сообщает немецкое издание Welt, ссылаясь на данные социологического опроса.

Рост коммунальных расходов Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным исследования, 58,1% опрошенных сказали, что стали гораздо больше тратить. Только 3,6% респондентов сообщили, что почти не заметили роста цен.

Сообщается, что 34,8% участников опроса посетовали на то, что им приходится тратить накопления, еще 20% сказали, что не имеют накоплений для покрытия повышения цен. Почти 70% опрошенных сказали, что стали меньше покупать.

Исследование проводила компания Postbank в феврале. В опросе приняли участие 2100 человек старше 18 лет.

Напомним, годовая инфляция в Германии по итогам 2022 года составила 7,9%. В конце прошлого года этот показатель превышал 10%, а по итогам января и февраля 2023 года он снизился до 8,7%.