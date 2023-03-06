Москва, , 13:58 — REGNUM В Москве произошел пожар в 30-этажном жилом комплексе «Михайловский парк». В настоящее время пожар потушен. Сведений о пострадавших пока нет, сообщили 6 марта в пресс-службе регионального управления МЧС.

МЧС Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Информация о пожаре в доме № 30А по улице Михайлова поступила в 12:48. Горели предметы быта на площади десять квадратных метров.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: ЮВАО, ул. Михайлова, д. 30А, к. 4, где происходило загорание личных вещей и мебели в квартире на 23-ем этаже жилого дома на площади десять квадратных метров», — уточнили в главке.

Уже спустя несколько минут огонь был локализован, и в 13:13 пожар был полностью ликвидирован.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сильный пожар произошел на коксогазовом заводе в подмосковном городе Видное. Причиной возгорания, по данным МЧС, стал взрыв в одном из цехов.