Луганск, , 13:54 — REGNUM Бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник уверен, что освобождение Артёмовска Донецкой Народной Республики является необратимым событием.

Бахмут (Артемовск) Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Сдача Украиной Артёмовска — это неизбежность! Независимо от того, как сильно погрызутся на этой теме Зеленский и Залужный, наши войска всё равно Артёмовск возьмут», — написал дипломат в своем Telegram-канале 6 марта.

Также Мирошник отметил, что освобождение Артёмовска Вооружёнными силами Российской Федерации должно произойти в самое ближайшее время: «ВСУ будут отползать от Артёмовска медленно и печально под натиском наших подразделений».

Ранее советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин заявлял, что ВСУ оставили на удержание Артёмовска около десяти тысяч военнослужащих.