Домодедово, Московская область, 6 марта, 2023, 13:52 — ИА Регнум. В Домодедово перекрыта дорога на Набережной улице после задержания мужчины в камуфляже, сообщает телеграм-канал 112.

Дарья Антонова ИА REGNUM Домодедово

«При себе у него была граната», — говорится в сообщении.

Согласно полученной информации, на место выехали саперы и сотрудники ФСБ.

По предварительной информации, мужчина сбежал из воинской части. Он пришёл в местный военкомат с гранатой. Его оперативно задержали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ФСБ предотвратила покушение на председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. Были выявлены планы взорвать его автомобиль.