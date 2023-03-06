Советник главы ДНР Гагин заявил, что ВСУ не способны наступать
Донецк, 6 марта 2023, 13:51 — REGNUM Украина не сможет вести контрнаступления: ВСУ потеряли много сил под Артёмовском и Соледаром, заявил 6 марта советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире «России 1».
Назвав потери ВСУ в ходе защиты вышеуказанных позиций «катастрофическими» и оценивая их десятками тысяч, Гагин резюмировал:
«Считаю, что на данный момент ВСУ не способны нанести какой-то серьёзный удар, какое-то серьёзное контрнаступление провести ни на одном из участков фронта».
Попытки диверсионных групп наносить какие-то удары купируются, а какое-либо наступление Киеву «просто некем вести», отметил представитель ДНР.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам Гагина, свои позиции в Артёмовске пытаются удержать около десяти тысяч украинских боевиков.
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