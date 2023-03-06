Песков: Путин проведёт встречу с губернатором Курганской области и ещё один международный разговор

Москва, , 13:38 — REGNUM Президент России Владимир Путин 6 марта проведёт встречу с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым, а также ещё один телефонный разговор на международном уровне, помимо беседы с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом 6 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Вадим Шумков © Дмитрий Астахов/РИА Новости

Как указал представитель Кремля, в начале второй половины дня у Путина намечен ещё один международный телефонный разговор, и, в случае если таковой пройдёт, администрация президента России сообщит об этом.

«В течение дня мы ожидаем у президента встречи, одна из них будет с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. Президент продолжает планомерно работать с регионами», — сказал он.

Также Песков уточнил, что с учётом экономической конъюнктуры глава Российского государства ведёт подробное общение с главами регионов РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что с днём рождения поздравил первую женщину-космонавта, депутата Госдумы Валентину Терешкову («Единая Россия») президент РФ Владимир Путин.