Тегеран, 6 марта, 2023, 13:33 — ИА Регнум. У Ирана пока нет необходимости закупать у России зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-400. Об этом 6 марта заявил министр обороны Исламской Республики Мохаммад-Реза Караи Аштияни, передаёт агентство Tasnim.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК С-400

Глава ведомства напомнил, что Россия является одной из стран, отношения с которой у Тегерана находятся на высоком уровне.

«При этом мы достигли самообеспечения в производстве оборонительного вооружения», ― подчеркнул министр, добавив, что многие страны сейчас интересуются приобретением иранского мобильного зенитного ракетного комплекса большой дальности Bavar-373.

Аштияни также отметил, что если будет необходимо достать вооружение, Тегеран это сделает.

«Но пока, в данный момент, другого оружия не нужно», ― указал глава минобороны Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, источники Bloomberg заявили, что перспектива получения Ираном российских зенитных ракетных систем С-400 может ускорить принятие решения об ударе со стороны Израиля.

Ранее представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что отношения между Россией и Ираном становятся «полномасштабным оборонным партнёрством» которое угрожает Ближнему Востоку и остальному миру.