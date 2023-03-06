Глава Пентагона об Артёмовске: город имеет скорее символическое значение

Вашингтон, , 13:31 — REGNUM Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что город Артёмовск имеет больше символическое значение, чем стратегическое, сообщает Reuters.

Ллойд Остин © EPA/STEPHANIE LECOCQ

«Я думаю, этот город имеет скорее символическое значение, чем стратегическое и оперативное», — сказал Ллойд, добавив, что не будет пытаться предсказать судьбу города.

По словам главы Пентагона, падение Артёмовска не обязательно будет означать, что российские военные изменили ход сражения.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что около десяти тысяч солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются удержать город Артёмовск, который находится в оперативном окружении ВС России.