Лондон, , 13:29 — REGNUM Возглавляемый Великобританией Международный фонд помощи Украине работает с перебоями, из-за чего ВСУ могут не получить новый пакет военной помощи до лета. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщает The Guardian.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Возглавляемый Британией международный фонд… по предоставлению нового оружия Украине… страдает от задержек», — отмечает издание.

По информации источника, министерство обороны Великобритании в феврале согласовало с Нидерландами, Данией, Швецией и Норвегией пакет военной помощи Украине на сумму более 200 миллионов фунтов. Суммарно эти страны совместно и Исландией и Литвой передали в фонд около 520 миллионов фунтов.

Ранее бывший министр обороны Болгарии Велизар Шаламанов в интервью изданию Euractiv рассказал о схеме, используемой для поставок Украине вооружения, производимого болгарскими оружейными компаниями.

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