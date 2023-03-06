Москва, 6 марта, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Три новых слова: «коптер», «почтомат» и «фотовидеофиксация» были внесены в орфографический словарь Института русского языка им. Виноградова РАН. Это 6 марта следует из данных информационного орфографического академического ресурса института «Академос».

Владимир Смирнов/ТАСС Орфографический словарь русского языка

Уточняется, что это обновление является первым в 2023 году. При этом также на ресурсе указано склонение новых слов и ударение, которое необходимо делать при их произношении.

Отметим, в 2022 году в орфографический словарь Института русского языка им. Виноградова РАН было внесено 151 новое слово, включая такие, как «шаверма», «ЧВК» и другие.