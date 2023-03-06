ВВС США провели в Южной Корее учения с участием стратегического бомбардировщика

Сеул, , 13:50 — REGNUM Военно-воздушные силы (ВВС) США провели учения в Южной Корее при участии местных военнослужащих. Об этом 6 марта сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на свой источник.

ВВС США Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, учения провели из-за опасений Сеула, что Пхеньян может устроить «провокации» перед началом американо-южнокорейских манёвров Freedom Shield, которые должны пройти с 13 по 23 марта. В учениях американских ВВС принял участие минимум один стратегический бомбардировщик B-52H.

По официальным данным минобороны Южной Кореи, в учениях принимают участие около десяти самолётов, в том числе южнокорейские истребители F-15K и американские штурмовики A-10. Они будут летать в районе Жёлтого моря до 10 марта.

Стоит отметить, что 3 марта в Южной Корее также сообщили об учениях, в которых участвовал стратегический бомбардировщик США. Тогда это был B-1B, разработанный в конце ХХ века для замены B-52.

Читайте ранее в этом сюжете: Южная Корея нарастила экспорт оружия странам Запада