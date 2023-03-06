Париж, 6 марта, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Первые французские колесные танки AMX-10 RC в ближайшие дни прибудут на территорию Украины. Об этом 6 марта заявил глава Генеральной дирекции по вооружениям (DGA) при министерстве обороны Франции Эммануэль Шива.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

«Франция анонсировала поставки легких танков AMX. Они в процессе. В ближайшие дни будут доставлены», — сообщил глава военного ведомства Франции в эфире телеканала BFM Business.

Сославшись на конфиденциальность информации, Шива не уточнил количество направляемых машин на Украину. Кроме того, в ответ на вопрос о возможности поставки более тяжелой техники он ответил, что этим занимаются партнёры Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр заявил о готовности страны к поставкам вооружённым формированиям Украины тяжёлых танков. Кроме того, Париж сообщал о своём намерении наращивать военную помощь Киеву.