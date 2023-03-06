Воронеж, , 13:14 — REGNUM В Сети появились первые кадры с места жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Воронежской области.

Вертолет Ми-8 Дарья Драй © ИА REGNUM

На кадрах видно, что воздушное судно приземлилось на лёд реки. По предварительным данным, никто не пострадал. Видео с места событий поделилось РИА «Воронеж».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта в Павловском районе Воронежской области произошла аварийная посадка вертолёта Ми-8. При этом была повреждена линия электропередачи (ЛЭП).

Как заявил губернатор региона Александр Гусев, что угрозы жизни и здоровью гражданскому населению нет. Он также добавил, что сейчас работа ЛЭП уже восстановлена.

На месте аварийной посадки работают спецслужбы. Причины произошедшего устанавливают правоохранительные и экстренные службы.