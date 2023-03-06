В Сергиевом Посаде женщина сломала позвоночник обидевшему её сына школьнику

Сергиев Посад, Московская область, , 13:13 — REGNUM В Сергиевом Посаде женщина сломала школьнику позвоночник, обидевшего её сына на горке, сообщает телеграм-канал Shot.

Врач скорой помощи Дарья Драй © ИА REGNUM

Согласно полученной информации, женщина накричала на ребенка, затем схватила его за куртку и толкнула в снег. Позже стало известно, что избитый подросток попал в больницу.

«Потасовка началась с того, что на детской площадке 9-летний парень стал материться. Школьнику постарше это не понравилось, и он толкнул сквернослова с горки», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ачинске четырёхлетний ребёнок, опрокинувший на себя чайник с кипятком, умер, после того как его мать и бабушка пытались собственными силами лечить ребенка от ожогов.