Сергиев Посад, Московская область, 6 марта, 2023, 13:13 — ИА Регнум. В Сергиевом Посаде женщина сломала обидевшему её сына на горке школьнику позвоночник, сообщает телеграм-канал Shot.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач скорой помощи

Согласно полученной информации, женщина накричала на ребенка, затем схватила его за куртку и толкнула в снег. Позже стало известно, что избитый подросток попал в больницу.

«Потасовка началась с того, что на детской площадке 9-летний парень стал материться. Школьнику постарше это не понравилось, и он толкнул сквернослова с горки», — говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Ачинске четырёхлетний ребёнок, опрокинувший на себя чайник с кипятком, умер, после того как его мать и бабушка пытались собственными силами лечить ребенка от ожогов.