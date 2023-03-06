Путин обсудил с Токаевым по телефону двустороннее сотрудничество России и Казахстана

Москва, , 13:10 — REGNUM В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин обсудил со своим коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин © Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

«Подробно обсуждены различные практические аспекты развития взаимовыгодного двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в том числе в энергетической, транспортно-логистической и гуманитарной областях», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что Путин и Токаев в ходе беседы подтвердили настрой на дальнейшее укрепление союзнических отношений России и Казахстана, а также договорились о продолжении контактов.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта стало известно, что в Казахстане начали отказывать гражданам России в приобретении новых автомобилей.