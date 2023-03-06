Год назад, во время боев за Волноваху погиб Владимир Жога — командир батальона «Спарта», преемник легендарного Арсена Павлова (Моторолы). 28-летний комбат пожертвовал собой ради спасения мирных жителей города, за что посмертно получил звание Героя России. В эти дни одновременно в нескольких регионах России люди предложили увековечить имя донецкого командира. Местные власти поддержали инициативу.

Иван Журенков, , 13:42 — REGNUM Подвиг командира батальона «Спарта» Владимира Жоги, погибшего 5 марта прошлого года во время спасения мирных жителей Волновахи, не будет забыт. Активисты инициативных групп, независимо друг от друга обратились к руководителям своих регионов с призывом увековечить память Жоги и других героев Донбасса, присвоив их имена улицам и воздвигнув соответствующие мемориалы. Эти обращения не остались неуслышанными.

Владимир Жога Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Губернатор Магаданской области Сергей Носов в своем telegram-канале «Сергей Носов Live» сообщил, что уже поручил подготовить к ближайшему градостроительному совету предложения по созданию мемориала бойцам, вставшим на защиту Родины.

«Главная улица нового строящегося микрорайона Гороховое поле уже носит название Защитников Донбасса, — написал Носов. — Кроме того, будет увековечено имя Героя России, магаданца Ивана Кабанова и Героев специальной военной операции». По словам Носова, в память о героизме Жоги, его самопожертвовании, непримиримой борьбе с нацистами необходимо назвать одну из новых улиц в его честь. Губернатор напомнил, что отец погибшего комбата — уроженец Магаданской области Артём Жога — сейчас заступил на место сына и командует батальоном «Спарта».

Артем Жога Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Сам Владимир Жога родился в Донецке, вырос в Славянске. С началом «русской весны» встал на сторону местного отряда самообороны. В 2014 году участвовал в боях ополченцев ДНР за Славянск (где был ранен), в сражении за Снежное, в отражении наступления ВСУ на Шахтерск, в тяжелых и длительных боях за донецкий аэропорт, где получил второе ранение. Воевал в батальоне «Спарта» под командованием Арсена Павлова (позывной Моторола), дослужился до первого заместителя комбата. В апреле 2015-го стал крестным отцом дочери Моторолы, Мирославы. Когда в октябре 2016 года командир «Спарты» погиб в результате теракта, Владимир Жога (позывной Воха) принял руководство подразделением.

В первые дни специальной военной операции батальон спецназначения Народной милиции ДНР «Спарта» — вместе с бойцами 810-й бригады морской пехоты ВС России и 100-й донецкой мотострелковой бригады — вел бои за освобождение города Волновахи. Разведчики «Спарты» прикрывали выход мирных жителей по гуманитарному коридору, когда с украинских позиций открыли огонь. Под обстрелом погиб и командир, находившийся со своими бойцами на передовой. Владимир Жога был похоронен 7 марта 2022 года на Аллее Героев в Донецке, рядом с двумя другими легендарными командирами ополчения, Арсеном Павловым — Моторолой и Михаилом Толстых — Гиви. Жога стал первым защитником ДНР, награжденным званием Героя России.

Тогда, в марте 2022-го, в честь Владимира Жоги была названа первая улица. Администрация освобожденной Волновахи присвоила его имя бывшей улице 51-й Волынской бригады ВСУ.

Командир батальона «Спарта» Артём Жога Василий Иванов © ИА REGNUM

Сейчас имя геройски погибшего командира «Спарты» носят улицы в Невинномысске (Ставропольский край) и в Ростове-на-Дону, отметил в telegram-канале губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Он, так же как и магаданский коллега Носов, подчеркивает, что надо прислушаться к мнению людей и увековечить имя человека, пожертвовавшего собой ради жизней других людей.

«Та группа, которую выводили из-под вражеского огня, состояла в основном из женщин и детей, — написал Мельниченко. — Владимир Артемович Жога совершил высший подвиг… Имя Героя должно жить в памяти новых поколений».

«Считаю, что его имя должно быть и в Пензе. Обратился в городскую думу с соответствующим предложением. Пусть о подвиге Героя нам снова и снова напоминает новая улица в молодом растущем микрорайоне Арбеково», — проинформировал глава области.

Не забыли о подвиге Жоги и на Ямале, в Новом Уренгое. Представители сразу нескольких местных объединений общественников — «Вымпел», «Боевое братство», «Отцы России», «Союз женщин России» — обратились к мэру города Андрею Воронову и предложили назвать именем Владимира Жоги проезд между Богоявленским собором и Аллеей мужества, где установлены памятники защитникам Отечества, сообщил городской telegram-канал.

Разделяют подобную точку зрения и в других городах России. Например, в Вологде. Как сообщил городской глава Сергей Варапанов, именем Жоги назовут улицу. По соседству появится улица Игоря Смирнова — вологжанина-добровольца, погибшего осенью прошлого года в Харьковской области.

Появление имен защитников Донбасса и героев СВО на карте России — от Дальнего Востока до средней полосы и юга — поможет людям понимать смысл и цели специальной военной операции, сказал ИА REGNUM Александр Бородай, депутат Госдумы, глава Союза добровольцев Донбасса, первый председатель совета министров Донецкой Народной Республики.

«Я выступаю за всяческое увековечивание памяти Владимира Жоги — в мемориалах, музеях, названиях улиц и всего прочего. Так же, как и всех остальных героев, павших за Родину, что в ходе кампании 2014 года, что в ходе нынешней кампании, которая называется специальной военной операцией, — сказал Бородай. — Кроме того, надо продолжать работать в этом направлении: надо объяснять стране, чтобы страна понимала, что специальная военная операция — это общенародное дело. И никто не может откреститься от участия в этом общенародном деле».

С подобной точкой зрения согласился Игорь Кастюкевич, депутат Госдумы, замруководителя фракции «Единая Россия», секретарь херсонского регионального отделения «Единой России». Молодое поколение нельзя научить патриотизму «на словах», сказал парламентарий.

«В самом начале специальной военной операции мне удалось побывать в расположении батальона «Спарта» в районе Донецкого аэропорта, — рассказал Кастюкевич ИА REGNUM. — Встретил нас отец Владимира, Артем Жога, с которым мы разговаривали о проблемах и успехах. Правда, о том, что он отец Вохи, я узнал только спустя несколько дней после встречи. Он с гордостью говорил о командире батальона, в конце встречи мы обменялись шевронами. Воха действительно был крутым!»

Игорь Кастюкевич «В 23 года стал комбатом «Спарты».

«Донецк непокорённый» Ярослав Громов © ИА REGNUM

«На войне нет дешевых и показных реверансов. Он был боевым авторитетом в столь юном возрасте. Воха не мыслил себя без этой борьбы за право Донбасса быть русским и в составе России. Он отдал жизнь за то, во что верил. Прикрыв собой мирных жителей во время эвакуации из Волновахи». Поэтому, как подчеркнул Кастюкевич, то, что сегодня в разных российских городах присваивают улицам его имя, может говорить только об одном — страна должна знать своих героев.

«И сегодня мы должны чтить память о нем и всех участниках СВО, парнях, которые не сомневаются в победе, — подчеркнул депутат. — Патриотизму невозможно научить на словах. Молодежи нужны реальные примеры, настоящие патриоты и герои. Как живые, так и павшие. Именно они своей жизнью, характером, мужеством и храбростью заставляют молодых людей взглянуть на мир и государство по-новому. Показывают не декларативную (как у многих «деятелей», поспешивших уехать за рубеж и оттуда играть в показную любовь к стране), а истинную любовь и преданность Родине. Своей стране. Своей земле, в которой похоронены предки и где суждено жить потомкам».

Подытоживая свою мысль, депутат выразил уверенность в том, что не только улицы в российских городах будут названы в честь Владимира Жоги. По словам парламентария, следует снять художественный фильм о батальоне «Спарта» и его командирах — «о тех парнях, которые крепче стали и тверже алмазов».