Мелитополь, 6 марта, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Граждане Сербии, которые принимают участие в спецоперации на стороне России в составе добровольческого батальона имени Судоплатова, смогут получить российское гражданство. Об этом 6 марта в интервью телеканалу «Крым 24» заявил временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, комментируя заявления президента Сербии Александра Вучича, который пригрозил сербам, участвующим в боевых действиях на Украине, арестом по возращении на родину.

Иван Шилов ИА REGNUM Паспорт РФ

«Ребят, которые у нас служат [в составе батальона имени Судоплатова], с удовольствием оставим у себя. Не надо им возвращаться в Сербию», ― указал Балицкий.

Он добавил, что, если они пожелают и напишут заявления, вопрос с выдачей им паспортов РФ будет решён.

«Пускай живут, они за эту землю кровью заплатили», ― сказал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, указ о создании в Запорожской области трёх добровольческих батальонов ― имени Судоплатова, имени Андрея Первозванного и батальона «Славянская гвардия» ― врио губернатора региона Евгений Балицкий подписал в сентябре 2022 года.

В начале 2023 года к батальону имени Судоплатова присоединились сербские бойцы-добровольцы. Кроме того, в состав этого батальона входят в том числе представители Турции и Скандинавских стран.