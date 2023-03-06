Военкомы Одессы пересели на самокаты, отлавливая годных для фронта
Одесса, Украина, 6 марта 2023, 13:00 — REGNUM Вручать повестки в рамках мобилизации в Одессе начали с применением новшества: украинские военкомы теперь ездят по городу на самокатах и «отлавливают» жертв.
Соответствующее видео засняли местные жители: по улице едут на самокатах сразу несколько представителей военкомата.
Напомним, украинский министр обороны 6 марта заявил, что ВСУ не выполнили план по мобилизации. Военное положение на Украине действует с 24 февраля прошлого года. Это решение несколько раз продлевалось.
Российское руководство неоднократно заявляло, что СВО будет идти до тех пор, пока не будут выполнены задачи спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.