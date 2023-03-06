Одесса, Украина, , 13:00 — REGNUM Вручать повестки в рамках мобилизации в Одессе начали с применением новшества: украинские военкомы теперь ездят по городу на самокатах и «отлавливают» жертв.

Украинские военкомы на самокатах Цитата из видео

Соответствующее видео засняли местные жители: по улице едут на самокатах сразу несколько представителей военкомата.

Напомним, украинский министр обороны 6 марта заявил, что ВСУ не выполнили план по мобилизации. Военное положение на Украине действует с 24 февраля прошлого года. Это решение несколько раз продлевалось.

Российское руководство неоднократно заявляло, что СВО будет идти до тех пор, пока не будут выполнены задачи спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.