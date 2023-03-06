Лима, , 13:03 — REGNUM В Перу погиб один капрал, а также пятеро военнослужащих считаются пропавшими без вести после того, как группа силовиков 5 марта, пытаясь спастись от протестующих, перебралась через реку. Об этом сообщает пресс-служба объединённого командования вооружённых сил республики.

Протесты в Перу Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным ведомства, инцидент произошёл, когда армейский патруль направлялся в город Хули для урегулирования ситуации. По дороге на них напали протестующие. Военные решили повернуть обратно, но перебираться через реку стали вплавь, так как мосты были заблокированы.

«Из-за трудностей, течения реки и атаки камнями и другими тупыми предметами шесть членов патруля были унесены течением», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что пятеро солдат, которые смогли переплыть реку, находятся в госпитале из-за переохлаждения.

Напомним, протестные акции в Перу проходят с декабря 2022 года. Причиной стал импичмент, вынесенный президенту Педро Кастильо членами распущенного конгресса. Лидера страны отстранили от власти, а на его место поставили премьер-министра страны Дину Болуарте. В ходе протестов, по последним данным, погибли около 80 человек.