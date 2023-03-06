Москва, 6 марта, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в январе 2023 года уровень безработицы в России составил 3,6%, обновив исторический минимум, сообщает 6 марта телеграм-канал правительства России.

Александр Погожев ИА REGNUM Рабочий

В сообщении говорится, что вице-премьер провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда, на котором обсудила текущую ситуацию в сфере занятости населения, а также вопросы по обеспечению кадрами отдельных промышленных предприятий. Отдельное внимание на заседании уделили вопросам трудоустройства граждан, переехавших из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

«Число зарегистрированных безработных составляет 563,6 тыс. человек», — говорится в сообщении.

По словам вице-премьера, по программе субсидирования найма работодатели направили заявки на 41 тыс. рабочих мест. Наибольшее их число заявлено в Москве (3,7 тыс.), Красноярском крае (2,8 тыс.) и Татарстане (более 2 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в декабре 2022 года уровень безработицы составлял 3,7%. Так, численность безработных за месяц снизилась с 2,775 миллиона человек до 2,734 миллиона человек.