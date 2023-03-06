Брянск, , 12:56 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга 6 марта заявил, что теракт в Брянской области 2 февраля произошел не без помощи со стороны НАТО.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Разные боеприпасы используются украинскими вооружёнными силами и националистическими подразделениями. Самые разные боеприпасы, в том числе и натовские. Это то, о чем мы говорим, упоминая растущую вовлеченность НАТО в конфликт», — сказал Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что важным является тот факт, из чьих рук выпущена пуля, а также подтвердил, что произошедшее уже признано террористическим актом.

Как сообщало ИА REGNUM, 10-летний мальчик получил ранение в грудь в четверг, 2 марта, во время теракта в Брянской области. Позднее врачи провели уникальную многочасовую операцию по извлечению пули.

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