Москва, 6 марта, 2023, 12:55 — ИА Регнум. С днём рождения поздравил первую женщину-космонавта, депутата Госдумы Валентину Терешкову («Единая Россия») президент РФ Владимир Путин. Об этом 6 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

A.Savin Валентина Терешкова

Как напомнил представитель Кремля, 6 марта Терешкова празднует свой день рождения.

«[Её] поздравил президент, отправил телеграмму», — сказал он.

Отметим, Валентина Терешкова совершила свой полёт в космос 16 июня 1963 года на космическом корабле «Восток-6» и стала первой в истории женщиной-космонавтом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что вопрос о перспективах международного проекта трубопровода «Северный поток» необходимо задавать компании «Газпром», которая является его акционером.