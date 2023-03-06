Песков рекомендовал обращаться в компанию «Газпром» по поводу проекта трубопровода «Северный поток»

Москва, , 12:47 — REGNUM Вопрос о перспективах международного проекта трубопровода «Северный поток» необходимо задавать компании «Газпром», которая является его акционером. Об этом 6 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» © ИА REGNUM

«Это нужно обращаться, спрашивать у компании «Газпром», которая является акционером этого международного проекта», — сказал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать публикацию агентства Reuters о том, что власти России якобы считают указанный проект «похороненным».

При этом он уточнил, что решение по такому проекту должно быть принято коллегиальным путём всеми его акционерами.

Также Песков отрицательно ответил на вопрос о том, будут ли какие-либо рекомендации от Кремля по этому вопросу.

«Это в первую очередь надо обращаться к Газпрому», — пояснил пресс-секретарь президента РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин пообщался по телефону со своим коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, в том числе лидеры двух стран провели обсуждение вопросов транспортных коридоров.