Песков отреагировал на возможную встречу Балицкого с Путиным
Москва, 6 марта 2023, 12:50 — REGNUM Встреча врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого и президента России Владимира Путина может состояться. Об этом сообщил журналистам 6 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Балицкий заявил, что планирует пообщаться с президентом 7 марта.
«Не исключаем, что такая встреча состоится», — сказал официальный представитель Кремля.
Напомним, ранее Балицкий сообщил, что он планирует в ходе беседы с Путиным поднять вопрос статуса добровольческих батальонов и частных военных компаний.