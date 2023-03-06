Москва, 6 марта, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Встреча врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого и президента России Владимира Путина может состояться. Об этом сообщил журналистам 6 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

Ранее Балицкий заявил, что планирует пообщаться с президентом 7 марта.

«Не исключаем, что такая встреча состоится», — сказал официальный представитель Кремля.

Напомним, ранее Балицкий сообщил, что он планирует в ходе беседы с Путиным поднять вопрос статуса добровольческих батальонов и частных военных компаний.