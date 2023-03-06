Москва, 6 марта, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Визит белорусского президента Александра Лукашенко в Китая был «исключительно двусторонний», сообщил 6 марта журналистам официальный представитель российского президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Это был исключительно двусторонний визит», — сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждал ли белорусский лидер свою предстоящую поездку с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Пескова, на ближайшие дни общение президентов не запланировано.

Напомним, визит Лукашенко в Китай состоялся в начале марта. Белорусский лидер провёл встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, подписано совместное заявление.