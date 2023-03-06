Москва, , 12:40 — REGNUM На оперативном совещании Совета безопасности России, которое 3 марта с постоянными членами Совбеза провёл президент РФ Владимир Путин, обсуждалось в том числе и нападение украинских диверсантов на Брянскую область. Об этом 6 марта журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

Как уточнил официальный представитель Кремля, состоялось обсуждение, речь шла об обеспечении безопасности стратегических объектов, которые охраняются российскими спецслужбами.

«Обсуждалась ситуация, связанная с тератом в Брянске, ― добавил Песков. ― Будут приниматься меры по недопущению впредь подобных происшествий».

Напомним, 3 марта президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Основная часть заседания прошла в закрытом режиме. Как заявил глава государства, на повестке дня один, но очень важный вопрос: о мерах по антитеррористической защищённости объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, группа террористов из так называемого «Русского добровольческого корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 2 марта проникла на территорию Климовского района Брянской области. Часть группы направилась в село Любечане, другая — к селу Сушаны. В результате обстрела террористами автомобилей местных жителей погибли двое мужчин и получил ранение десятилетний мальчик.

Как сообщил глава Климовского района Александр Исаев, диверсанты ВСУ, совершившие нападение в Брянской области, обстреляли из гранатомёта дом, в котором находилась женщина с двумя детьми. Они успели выскочить через окно и уползти.