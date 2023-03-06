Песков назвал темы обсуждения оперативного совещания Совбеза 3 марта
Москва, 6 марта 2023, 12:40 — REGNUM На оперативном совещании Совета безопасности России, которое 3 марта с постоянными членами Совбеза провёл президент РФ Владимир Путин, обсуждалось в том числе и нападение украинских диверсантов на Брянскую область. Об этом 6 марта журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как уточнил официальный представитель Кремля, состоялось обсуждение, речь шла об обеспечении безопасности стратегических объектов, которые охраняются российскими спецслужбами.
«Обсуждалась ситуация, связанная с тератом в Брянске, ― добавил Песков. ― Будут приниматься меры по недопущению впредь подобных происшествий».
Напомним, 3 марта президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Основная часть заседания прошла в закрытом режиме. Как заявил глава государства, на повестке дня один, но очень важный вопрос: о мерах по антитеррористической защищённости объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов.
Как сообщало ИА REGNUM, группа террористов из так называемого «Русского добровольческого корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 2 марта проникла на территорию Климовского района Брянской области. Часть группы направилась в село Любечане, другая — к селу Сушаны. В результате обстрела террористами автомобилей местных жителей погибли двое мужчин и получил ранение десятилетний мальчик.
Как сообщил глава Климовского района Александр Исаев, диверсанты ВСУ, совершившие нападение в Брянской области, обстреляли из гранатомёта дом, в котором находилась женщина с двумя детьми. Они успели выскочить через окно и уползти.