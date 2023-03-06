Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог подтвердить визит Асада в Москву

Москва, , 12:40 — REGNUM Международные визиты анонсируются в установленное время. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил 6 марта на вопрос журналистов о возможном визите главы Сирии Башара Асада в Москву.

Башар Асад Иван Шилов © ИА REGNUM

«Международные визиты, вы знаете, мы в установленное время анонсируем, раньше этого делать не будем», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, согласно правилам безопасности, никогда с анонсами не торопятся.

«В подготовке, как правило, находятся несколько рабочих официальных визитов… Своевременно всё сообщим», — подчеркнул Песков.

Напомним, ранее «Ведомости» со ссылкой на дипломатический источник сообщили об официальном визите президента Сирии Башара Асада, который прибудет в Москву в середине марта.