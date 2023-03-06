Москва, 6 марта, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Упрощенная схема оборота маркированной воды в гостинично-ресторанном бизнесе заработала в России с 1 марта. Напомним, цифровая маркировка упакованной воды была введена в 2021 году, а с ноября 2022 года бизнес обязали передавать данные о движении маркированной воды через электронный документооборот. Сейчас вся информация о розничной продаже минеральной и питьевой воды передается в государственную систему маркировки товаров «Честный знак».

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Как объяснил заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов, с момента продажи продукции через кассы замыкается полная цепочка прослеживаемости движения товаров. Таким образом, «защита потребителей становится максимальной, так как продать немаркированную продукцию невозможно».

Между тем при реализации воды в гостиницах и ресторанах не всегда возможно применить ту же схему, что в розничной торговле. О специфике своей работы рестораторы говорили не раз. По словам зампредседателя Общественного совета при Роспотребнадзоре Олега Павлова, в сегменте HoReCa вода часто является не товаром, а услугой для клиента. В ресторанах питьевая вода также используется при приготовлении блюд.

Благодаря механизму, разработанному Минпромторгом, Роспотребнадзором, Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) и Федерацией отельеров и рестораторов России, с 1 марта рестораны и отели больше не должны сканировать коды маркировки, если оказывают полноценные услуги общественного питания и включают воду в счет клиентов.

Ресторан просто должен сообщить о выводе воды из оборота в течение трех рабочих дней через личный кабинет в системе маркировки. Также ЦРПТ создал механизм, позволяющий ресторанам принимать и списывать товар одной кнопкой. Это еще больше упростит работу HoReCa с маркировкой.

В случае же, если ресторан осуществляет прямую продажу воды для покупателя на кассе, сотрудник обязан сканировать код маркировки. Все, что для этого нужно, — сканер и онлайн-касса.

«Рады, что власти пошли навстречу рестораторам и облегчили процесс работы в системе маркировки для предприятий общественного питания, — заявила генеральный директор «Крейзи Дейзи» Елена Севостьянова. — Благодаря конструктивному диалогу с Минпромторгом мы также получили разъяснения по поводу упрощенной работы с маркированной продукцией».