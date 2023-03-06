Пекин, , 12:30 — REGNUM Манипуляции, связанные с происхождением коронавируса, недопустимы, сообщила 6 марта официальный представитель МИД Китая.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отметив, что Пекин участвует в международном расследовании причин возникновения COVID-19, представитель ведомства подчеркнула, что такое расследование не должно быть политизированным и выводы должны быть основаны на научных фактах.

«В то же время он (Китай. — Прим. ИА REGNUM) выступает против любых форм политических манипуляций вокруг данного вопроса», — заявила китайский дипломат.

Указав на то, что Вашингтон так и не предоставил в рамках расследования ничего существенного по теме происхождения COVID-19, представитель МИД Китая напомнила, что Пекин со своей стороны больше всех участвовал в предоставлении данных.

Напомним, 2 марта американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что версия лабораторного происхождения COVID-19 ещё не считается в США единственно верной.

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