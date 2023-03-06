Анкара, 6 марта, 2023, 12:24 — ИА Регнум. В Турции совет по конкуренции постановил оштрафовать американского предпринимателя Илона Маска из-за покупки компании Twitter без разрешения совета, говорится в распространенном 6 марта постановлении ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

В ведомстве отмечается, что «сделка разрешена», так как не произошло значительного снижения эффективной конкуренции. При этом совет налагает на Илона Маска штраф в размере 0,1% дохода компании Twitter в Турции за 2022 год. В течение 60 дней это решение может быть оспорено в суде в Анкаре.

Как сообщало ИА REGNUM, активы американского миллиардера Илона Маска выросли благодаря увеличению стоимости акций его компании Tesla. В результате предприниматель снова вернулся на первую строчку в рейтинге самых богатых людей мира. Помимо компании Tesla, Илон Маск закрыл 27 октября 2022 года сделку на сумму $44 млрд по покупке компании Twitter.