Тель-Авив, Израиль, 6 марта, 2023, 12:23 — ИА Регнум. В понедельник, 6 марта, близ города Иерихона, расположенного на Западном берегу реки Иордан, при осмотре места жительства террориста произошла перестрелка. Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля.

Daniel Case Иерихон

«Подразделения действовали в населенном пункте Акабат-Джабр для осмотра места жительства террориста, который 27 февраля 2023 года участвовал в совершении серии нападений со стрельбой. <…> Во время операции… подозреваемые начали бросать в солдат камни и бутылки с зажигательной смесью, а также стрелять в военнослужащих», — говорится в распространенном сообщении.

По информации источника, ни один военнослужащий в результате перестрелки не пострадал.

Напомним, что 26 февраля в населенном пункте Хавара, расположенном к югу от города Наблус, в результате нападения со стороны палестинского боевика погибли два находившихся в автомобиле гражданина Израиля.