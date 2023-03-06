В пяти районах Сибири ожидают сильные снегопады с ураганным ветром

Барнаул, , 12:21 — REGNUM На Сибирь надвигаются сильные снегопады, их ожидают в ближайшие два дня в пяти субъектах, в том числе Алтайском крае, Иркутской области, Хакасии, Тыве, Омской области. Снегопады будут сопровождаться сильным ветром, порывы которого могут достигать 30 м/с.

Снегопад Дарья Драй © ИА REGNUM

Как уточнили в региональных управлениях МЧС этих субъектов, снег, в отдельных районах метель, гололедица и ветер до 15–19 м/с прогнозируются 6 марта в Омской области.

На следующий день и 8 марта снегопады с ветром до 20 м/с ожидаются в Тыве и Хакасии. Холодно до минус 31–36 градусов ночью будет на севере Иркутской области. При этом дневные температуры в этих районах могут достигать до +5 градусов.

Потоки снежной массы обрушатся на Алтайский край 8 и 9 марта. Здесь ожидаются мокрый снег с дождем, гололед, метель и ветер, порывы которого будут составлять до 17–22 м/с.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 4 марта в Московской области выпало до 33% от месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По данным синоптиков, больше всего снега в Московской области выпало в Волоколамске.