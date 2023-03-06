Самара, , 12:21 — REGNUM В результате аварии на подземном газопроводе в Хворостянском районе Самарской области, произошедшей 6 марта, без газа остались жители около 500 домов в посёлках Прогресс и Чувичи. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Во время проведения земляных работ по улице Целинной в посёлке Прогресс произошел прорыв подземного газопровода высокого давления», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, ведутся работы по восстановлению газоснабжения. На место аварии также прибыл прокурор Хворостянского района Николай Маскайкин. Ведомство будет контролировать данные ремонтные работы.

Напомним, в январе авария произошла на газопроводе в Нижневартовске, на предприятии «Нижневартовскгаз». Там обошлось без отключения газоснабжения, но давление при подаче топлива в котельные пришлось снизить.