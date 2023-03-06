Минобороны РФ показало уничтожение ангара ВСУ высокоточными боеприпасами нового поколения

Москва, , 12:20 — REGNUM Минобороны России 6 марта в рамках специальной военной операции на Украине обнародовало кадры применения высокоточных боеприпасов нового поколения для уничтожения техники, вооружения и пунктов управления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уточняется при этом, что удар был нанесен по ангару, в котором ВСУ укрывали боевую бронированную технику, проводили её обслуживание и ремонт.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

Судя по видео, снаряд с первого же выстрела попал в центр ангара, пробил перекрытие и взорвался внутри. При этом он уничтожил и вывел из строя находящуюся там бронетехнику и автомобили ВСУ.

Это далеко не первое применение российскими военнослужащими высокоточных боеприпасов нового поколения в зоне проведения специальной военной операции. В январе 2023 года при уничтожении опорного пункта и бронеобъекта противника на каждую цель было израсходовано по одному высокоточному боеприпасу. Летом 2022 года широкой публике впервые продемонстрировали также авиационную высокоточную крылатую ракету Х-69. На международном военном форуме «Армия-2022» сообщалось, что дальность поражения новейшего боеприпаса составляет 290 километров. Ракета Х-69 визуально отличается от большинства классических ракет «воздух — земля» формой корпуса — он имеет квадратное сечение. Объясняется это желанием оружейников и механиков разместить в закрытых отсеках ударных самолетов максимальное количество боеприпасов. Кроме того, подобное техническое решение позволяет иметь более мощную боевую часть.

Все типы российского высокоточного оружия подтвердили свои боевые характеристики, что позволило с высокой точностью поражать объекты военной инфраструктуры на всей территории Украины и тем самым минимизировать потери среди мирного населения, — отмечал в мае 2022 года заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта кадры применения боеприпаса нового поколения, созданного для уничтожения военной техники, вооружения и позиций ВСУ, опубликованы в телеграм-канале Минобороны РФ. Отмечается, что снаряд вывел из строя дислоцированные в ангаре украинские автомобили и бронетехнику.