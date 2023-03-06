Москва, 6 марта, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Минобороны России 6 марта в рамках специальной военной операции на Украине обнародовало кадры применения высокоточных боеприпасов нового поколения для уничтожения техники, вооружения и пунктов управления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уточняется при этом, что удар был нанесен по ангару, в котором ВСУ укрывали боевую бронированную технику, проводили её обслуживание и ремонт.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Судя по видео, снаряд с первого же выстрела попал в центр ангара, пробил перекрытие и взорвался внутри. При этом он уничтожил и вывел из строя находящуюся там бронетехнику и автомобили ВСУ.

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Все типы российского высокоточного оружия подтвердили свои боевые характеристики, что позволило с высокой точностью поражать объекты военной инфраструктуры на всей территории Украины и тем самым минимизировать потери среди мирного населения, — отмечал в мае 2022 года заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта кадры применения боеприпаса нового поколения, созданного для уничтожения военной техники, вооружения и позиций ВСУ, опубликованы в телеграм-канале Минобороны РФ. Отмечается, что снаряд вывел из строя дислоцированные в ангаре украинские автомобили и бронетехнику.