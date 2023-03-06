София, 6 марта, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Несмотря на заявления болгарских властей о том, что они не разрешат экспорт болгарского оружия на Украину, София за два года поставила Киеву вооружения общей стоимостью более $1 млрд. Это следует из расследования, опубликованного 6 марта порталом Euractiv.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения Киеву

Отмечается, что прямых поставок Украине со стороны Болгарии не было, однако продажа была осуществлена через посредников ещё до начала специальной военной операции в феврале 2022 года. Крупнейшие государственные заводы по производству вооружений отчитались о 100%-ном росте продаж, а стоимость разрешений на экспорт оружия, выданных Болгарией с февраля 2022 года, оценивается в €1,1-1,3 млрд. Утоняется, что оружейная продукция поставлялась, в частности, в Польшу и Румынию, а оттуда направлялась на Украину.

«Болгарские компании не продают оружие и боеприпасы напрямую украинским клиентам, потому что существует практика реализации сделок через зарубежные программы», ― пояснил бывший депутат Народного собрания Болгарии Велизар Шаламанов.

По его словам, поставки болгарских вооружений Киеву финансируются в основном Великобританией, Польшей и США.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале президент Болгарии Румен Радев заявил, что поставки оружия Украине из резервов болгарской армии категорически недопустимы.

По словам Радева, конфликт на Украине зациклился «на фазе полного взаимного истощения», он может вовлечь в себя и другие страны. Он подчеркнул, что решение конфликта следует искать через диалог.