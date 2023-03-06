Глава минобороны Резников: почти все беспилотники для ВСУ производятся частными компаниями

Киев, , 12:16 — REGNUM В настоящее время почти все беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для ВСУ производятся частными компаниями. Об этом 6 марта рассказал глава минобороны Украины Алексей Резников.

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«Относительно [производства] БПЛА преимущество частного бизнеса, наверное, на 98–99%», — заявил он в интервью местному изданию Liga.net, отвечая на вопрос о соотношении роли государства и частных компаний в производстве оружия и боеприпасов.

Также глава минобороны Украины отметил, что, по его мнению, Киеву необходимо «невероятное количество» беспилотников, как разведывательных, так и ударных. При этом он уточнил, что Украине нужно развивать собственное производство дронов, что позволит ей стать независимой в этом вопросе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Генеральной дирекции по вооружениям (DGA) при министерство Вооружённых сил Франции Эммануэль Шива рассказал, что ведомство договорилось с Австралией о закупке пороха для производства снарядов калибра 155 мм, используемых поставляемыми Киеву французскими самоходными артиллерийскими установками (САУ) Caesar.