Херсон, 6 марта 2023, 12:13 — REGNUM Глава администрации города Новая Каховка в Херсонской области Владимир Леонтьев выразил благодарность России за оказанную гуманитарную и иную помощь.

Новая Каховка после нанесения удара ВСУ
Новая Каховка после нанесения удара ВСУ
Цитата из видео «Новая Каховка после обстрела ВСУ» пользователя Alek Sandra

«Вся огромная Россия нам оказывает помощь. Вся — от Дальнего Востока. Рязань — наш регион-куратор», — сказал градоначальник в сюжете, который показал Первый канал 6 марта.

Сейчас в новый регион со всей страны отправляются гуманитарная помощь, строительные материалы, а также едут специалисты. Ранее четыре грузовика со стройматериалами для восстановления домов после обстрелов прибыли в Новую Каховку из Рязани. Приехали врачи, строители и работники жилищно-коммунального хозяйства.

Накануне ИА REGNUM сообщало, что жители двух сёл в ЛНР получили более десяти тонн гуманитарной помощи из Чечни. Глава региона Рамзан Кадыров отметил, что добровольцы спецназа «Ахмат» доставили жителям сёл Осколоновка и Боброво также тёплые вещи.