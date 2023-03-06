Херсон, , 12:13 — REGNUM Глава администрации города Новая Каховка в Херсонской области Владимир Леонтьев выразил благодарность России за оказанную гуманитарную и иную помощь.

Новая Каховка после нанесения удара ВСУ Цитата из видео «Новая Каховка после обстрела ВСУ» пользователя Alek Sandra

«Вся огромная Россия нам оказывает помощь. Вся — от Дальнего Востока. Рязань — наш регион-куратор», — сказал градоначальник в сюжете, который показал Первый канал 6 марта.

Сейчас в новый регион со всей страны отправляются гуманитарная помощь, строительные материалы, а также едут специалисты. Ранее четыре грузовика со стройматериалами для восстановления домов после обстрелов прибыли в Новую Каховку из Рязани. Приехали врачи, строители и работники жилищно-коммунального хозяйства.

Накануне ИА REGNUM сообщало, что жители двух сёл в ЛНР получили более десяти тонн гуманитарной помощи из Чечни. Глава региона Рамзан Кадыров отметил, что добровольцы спецназа «Ахмат» доставили жителям сёл Осколоновка и Боброво также тёплые вещи.