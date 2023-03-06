Варшава, , 12:14 — REGNUM Компенсацию намерена требовать польская компания Orlen за прекращение поставок нефти из России, передаёт 6 марта ZET.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Как заявил возглавляющий Orlen Даниэль Обайтек, над этим в компании «будут работать» — как и в ситуации с прекращением поставок российского газа.

«Мы точно будем в этой области предъявлять претензии», — сказал Обайтек. Большего он рассказать не может, поясняет польский функционер.

Напомним, польская сторона 25 февраля объявила, что российская нефть больше не поступает. 27 февраля Обайтек сказал, что Orlen заменит российскую нефть другой.

Читайте ранее в этом сюжете: Транснефть объяснила прекращение поставок нефти в Польшу