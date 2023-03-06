Вашингтон, 6 марта, 2023, 12:10 — ИА Регнум. США с каждым днём становится всё сложнее поддерживать убежденность в том, что Россия скоро потерпит поражение, пишет газета The Australian.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Ход военных действий таков, что Байдену с каждым днем всё сложнее поддерживать уверения в том, что на поле боя Украина побеждает», — говорится в материале статьи.

В газете подчеркивается, что реалии таковы, что всё больше городов Украины превращаются в руины, солдаты умирают, а миллионы граждан бегут из страны.

Кроме того, в материале отмечается, что разжигаемый США конфликт на Украине «приближает Вашингтон к катастрофической конфронтации с Россией и Китаем». Газета пишет, что Вооруженные силы Российской Федерации продвигаются к Артемовску, вопреки прогнозам о распаде России. К тому же, в статье отмечается, что вне зависимости от исхода конфликта на Украине само участие Вашингтона в его разжигании делает переизбрание американского президента Джо Байдена в 2024 году маловероятным.

The Australian пишет и о разности позиций России и США. Если Россия изначально заявляла о неприемлемости вступления Украины в НАТО, то президент США неоднократно нарушал обещания. В частности, Джо Байден обещал, что не будет поставок танков и истребителей на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший министр обороны Болгарии Велизар Шаламанов рассказал о средствах, необходимых для поставок Украине оружия и боеприпасов. Так, болгарское оружие косвенно продавалось Украине до начала спецоперации.