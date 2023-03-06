Париж, 6 марта, 2023, 12:06 — ИА Регнум. О закупке пороха для производства снарядов калибра 155 мм, используемых поставляемыми Киеву французскими самоходными артиллерийскими установками (САУ) Caesar, договорилось с Австралией министерство Вооружённых сил Франции. Об этом 6 марта рассказал глава Генеральной дирекции по вооружениям (DGA) при ведомстве Эммануэль Шива в эфире телеканала BFM Business.

Sgt. 1st Class Mikki Sprenkle Французская 155-мм самоходная артиллерийская установка CAESAR

«Мы недавно подписали соглашение с австралийскими партнёрами, касающееся 155-мм снарядов, которые используются в САУ Caesar», — сказал он.

Также Шива уточнил, что в результате этого французская компания Nexter будет производить снаряды калибра 155 мм из поставляемого ей австралийского пороха.

При этом глава DGA признал наличие проблем с локализацией производства во Франции пороха и добавил, что также в стране наблюдается напряженность в вопросе поставок базовых материалов для производства оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший министр обороны Болгарии Велизар Шаламанов рассказал о средствах, необходимых для реализации поставок Украине летального оружия и боеприпасов.