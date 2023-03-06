София, 6 марта, 2023, 12:01 — ИА Регнум. Бывший министр обороны Болгарии Велизар Шаламанов рассказал о средствах, необходимых для реализации поставок Украине летального оружия и боеприпасов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Болгарские оружейные компании напрямую не продают оружие и боеприпасы украинским компаниям, потому что существует практика его продажи посредством зарубежных программ», — цитирует экс-главу оборонного ведомства издание Euractiv 6 марта.

По словам Шаламанова, программу, созданную с целью помощи в поставках западного оружия для ВСУ, финансируют из Польши, США и Великобритании. Как отмечает экс-министр, болгарское оружие косвенно продавалось Украине еще до начала специальной военной операции.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко в интервью РИА Новости рассказал, что около населенного пункта Часов Яр из-за поставок бракованных снарядов сдетонировала украинская установка РСЗО БМ-21 «Град».