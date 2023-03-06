Минэнерго Турции объявило, что Стамбульский газовый саммит в марте не состоится

Анкара, , 11:47 — REGNUM Запланированный на 22 марта Стамбульский газовый саммит не состоится. Об этом 6 марта ТАСС сообщил источник в министерстве природных ресурсов и энергетики Турции.

Стамбул Иван Шилов © ИА REGNUM

«Да, на данный момент известно, что 22 марта он не состоится», — сообщили в министерстве природных ресурсов и энергетики страны.

Уточняется, что новая дата проведения газового саммита не называлась.

Сначала Стамбульский газовый саммит собирались провести 14–15 февраля 2023 года. На мероприятие планировали пригласить представителей стран — производителей газа и потребителей из числа государств Европы. Затем саммит решили перенести на 22 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель директора «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов заявил, что создание газового хаба в Турции приведет к тому, что отношения России и ЕС в этой сфере будут деполитизированы. При этом, по словам экономиста, Москва сможет нарастить поставки газа только, если другие страны увеличат свои объёмы.