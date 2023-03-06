Тула, 6 марта, 2023, 11:46 — ИА Регнум. Подельники гражданки Украины Натальи Вовк, которой предъявлено обвинение в убийстве журналистки и политолога Дарьи Дугиной, на заседании 6 марта в Пролетарском суде Тулы признали свою вину.

Цитата из видео «Дарья Дугина взорвана в своем джипе, дочь Александра Дугина» Взрыв автомобиля Дарьи Дугиной

Так, Андрей Кузнецов признал вину в подделке документов, которые помогли совершить преступление.

«Мой подзащитный полностью раскаялся, всё осознал, что подтверждается полным признанием вины», ― цитируют «Известия» слова его адвоката.

Второй фигурант уголовного дела, Александр Сучков, признал вину частично. Он отметил, что не признаёт тот факт, что изготовил документ для совершения другого преступления.

«В остальной части вину признаю», ― добавил он.

Мужчин обвиняют в подделке документов по статье 327 УК РФ. По данным следствия, в начале августа 2022 года участники преступной группы связались с Натальей Вовк, которая захотела купить поддельное свидетельство о госрегистрации автомобиля Mini Cooper на территории Украины. Затем гражданка Украины использовала это поддельное свидетельство для передвижения по территории России и выехала с его помощью из страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2022 года Московский городской суд оставил под заочным арестом гражданку Украины Наталью Вовк, обвиняемую в убийстве политолога Дарьи Дугиной. Ранее она была заочно арестована Басманным судом Москвы.

По данным хакерской группы RaHDit («Злые русские хакеры»), Вовк служила в 12-й бригаде украинской нацгвардии, куда, в частности, входил националистический полк «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа прошлого года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Позднее стало известно, что за этим терактом стоит Служба безопасности Украины (СБУ). Дугина награждена орденом Мужества посмертно.