Курск, 6 марта, 2023, 11:42 — ИА Регнум. В данный момент украинские войска обстреливают приграничную территорию в Хомутовском районе Курской области. Об этом 6 марта сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«ВСУ прямо сейчас ведут обстрел приграничной территории в Хомутовском районе», — написал он в своём сообщении.

Также губернатор Курской области уточнил, что в результате обстрела получили повреждения объекты энергоснабжения и обесточено село Искра.

При этом Старовойт подчеркнул, что энергетики начнут экстренный ремонт сразу, когда это позволит сделать ситуация.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что попытки 128-й бригады украинской территориальной обороны (ТрО), которая состоит в основном из мобилизованных, выбраться из взятого в кольцо российскими войсками Артёмовска (Бахмут) в Донецкой Народной Республике натолкнулись на противодействие со стороны украинских военных.