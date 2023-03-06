Берлин, 6 марта, 2023, 11:29 — ИА Регнум. Воздушное пространство Прибалтики будут совместно патрулировать ВВС Германии и Британии, сообщает DPA.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС НАТО

Как заявили в германском минобороны, патрулирование начнётся в Эстонии сегодня, 6 марта. Целью этих мероприятий является «обнаружение и сопровождение российских военных самолётов».

Патрулирование, отмечает германское ведомство, впервые будет смешанным. Вести его будут самолёты Eurofighter.

Напомним, Германия с конца лета осуществляет патрулирование воздушного пространства Прибалтики в рамках программы НАТО.