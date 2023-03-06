Минск, 6 марта, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Физический запуск в сеть Белоруссии второго энергоблока Белорусской АЭС запланирован на апрель 2023 года. Об этом 6 марта заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам станции, его слова приводит пресс-служба белорусского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Что касается второго энергоблока АЭС, идут мероприятия этапа физического пуска, в апреле этого года запланировано включение в сеть», — сказал он.

При этом Лукашенко отметил, что обсуждение связанных с пуском энергоблоков атомной станции вопросов велось во время принятия решения о строительстве Белорусской АЭС и при этом учитывался весь имеющийся в мире опыт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что на сегодняшний день Белорусская АЭС уже заместила 3 млрд кубометров газа, чем сэкономила для республики свыше $400 млн.